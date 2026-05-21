Автоэксперт Серебряков рекомендовал проводить полную диагностику машины минимум раз в год

По словам специалиста, полную диагностику машины следует проводить не реже раза в год или после каждых 15 тысяч километров пробега. Такой график техобслуживания считается оптимальным для машин младше пяти лет, которые используются исключительно в городских условиях.

Если автомобиль старше, имеет пробег более 100 тысяч километров или часто ездит по грунтовым дорогам, то его состояние следует проверять каждые шесть месяцев, добавил телеканал «Саратов 24».