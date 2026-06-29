Водителям рассказали, появятся ли безлимитные трассы в России

В России вряд ли сделают безлимитные автомагистрали, но вопрос повышения скоростных порогов необходимо рассмотреть. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он поддержал идею Минтранса о разработке новых методических рекомендаций для установки скоростных ограничений на дорогах страны. Согласно переменам, запланированным на следующий год, максимально разрешенная скорость будет рассчитываться индивидуально для каждого участка трассы.

«У нас безлимитных трасс не будет, установят какой-либо лимит. Но некоторые изменения все же наступят. Например, скоростной порог можно поднять на новых трассах, которые строятся. В их числе М-12. Сейчас там действует режим в 110 километров в час», — сказал Кадаков.

Подробнее о том, что будет учитываться в новых рекомендациях Минтранса и как они повлияют на обстановку на дорогах, читайте в нашей статье.