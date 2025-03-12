Водителям напомнили, кому нужно заменить права в 2025 году

Юрист Хаминский: водители должны поменять права, если их срок истек в 2022 году

Россиянам, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, нужно их заменить. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист напомнил, что действие прав продлевали на три года.

«В частности, были продлены российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022–2023 годах» — отметил эксперт.

В эти документы изменения не вносятся. В 2023 году указанный период увеличили. Он коснулся тех водителей, у которых срок действия удостоверений истекал в 2024 и 2025 году. Таким образом, в текущем году необходимо будет заменить права, срок действия которых истекал в 2022 году.

Хаминский объяснил, что водитель может определить дату замены удостоверения, отсчитав три года с предыдущей даты окончания действия прав.

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