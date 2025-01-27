Автоюрист Славнов предложил разрешить электронную версию документов на авто

Если в России перестанут эвакуировать машины при отсутствии у водителей документов на транспорт, злоупотреблять этим будет очень небольшой процент водителей, потому что в современном мире есть много способов, чтобы доказать принадлежность автомобиля. Об этом в беседе с 360.ru заявил автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.

«На сегодняшний день у нас есть „Госуслуги Авто“. Это приложение наряду с обычными Госуслугами, только для автовладельцев, куда загружают все транспортные средства и все ваши документы, которые есть», — сказал он.

Юрист отметил, что такое «предъявление» не сравнится с оригинальными правами, но точно покажет, что водитель не врет и действительно забыл бумаги дома.

Также правоохранители могут дать шоферам время на решение ситуации. Например, чтобы домочадцы привезли забытые документы. Однако этот способ сработает только в случае, если водитель живет неподалеку — в 15-20 минутах езды.

«Мне кажется, живем в XXI веке и надо просто на законодательном уровне прописать электронную версию документов, хотя бы с приложения „Госуслуги Авто“», — сказал Славнов.

Ранее глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил не эвакуировать машину у водителей за отсутствие документов на авто при себе. Многие законопослушные шоферы просто забывают их дома и сталкиваются из-за этого с серьезным наказанием.