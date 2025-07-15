Водителям автобусов Петербурга пригрозили повышением штрафов за телефоны за рулем

Штрафы водителям автобусов Петербурга за телефоны предложили увеличить в 10 раз

Использование телефона водителем автобуса во время перевозки пассажиров недопустимо. Поэтому сумму штрафа за такое нарушение необходимо увеличить с полутора до 15 тысяч рублей. Как сообщила «Парламентская газета» , с таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

В комментарии журналистам парламентарий заявил, что сам неоднократно становился свидетелем, как сидящий за рулем автобуса водитель не только разговаривал по телефону, но и устраивал целые видеоконференции с друзьями и родными из других городов и стран.

«Им скучно кататься с утра до вечера по маршруту, они пытаются занять свое время. Но использование телефона для любых целей снижает внимание водителя и мешает управлять транспортным средством, что приводит к риску аварий», — заявил Цивилев.

Депутат добавил, что штраф в 1,5 тысячи рублей водители считают несущественным. Автопарки из-за нехватки персонала ограничиваются только предупреждениями.

Предложение о повышении штрафа для водителей-нарушителей в 10 раз Цивилев направил директору Департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта Санкт-Петербурга Сергею Семенову.

В своем письме депутат подчеркнул, что на разговаривающих по телефону водителей автобуса приходится 70% всех аварий общественного транспорта города.

В конце марта два автобуса с пассажирами столкнулись на перекрестке Ахматовской и Железнодорожной улиц в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок. По факту оказания небезопасных услуг проверку начали городские криминалисты.