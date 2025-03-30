Три человека пострадали в ДТП с автобусами в Петербурге

МВД: два автобуса устроили ДТП в Петербурге, пострадали три человека

Два пассажирских автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге. Пострадали двое взрослых и один ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Авария произошла 30 марта около 17:00 на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц в Пушкине.

По предварительным данным, в ДТП пострадали трое пассажиров, среди них 11-летний ребенок. Получивших травмы доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В ГСУ СК России по Петербургу сообщили, что правоохранители проведут доследственную проверку по факту оказания небезопасных услуг.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с тремя автомобилями в Москве. В результате ДТП травмы получил водитель одной из машин.