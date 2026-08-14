Водители китайских кроссоверов стали жаловаться на поломку крыш из-за жары

Водители начали массово жаловаться на панорамные крыши китайских кроссоверов: на юге стекла не выдерживают жары, а ремонт автомобилей обходится в круглую сумму. Об этом сообщил Mash .

В основном пострадал бюджет водителей Chery Tiggo 7 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus. В конце июля и начале августа на Ставрополье, в Краснодарском крае, Крыму и других южных регионах у этих машин лопнули панорамные крыши, стоявшие на солнце.

Главная трудность оказалась в страховке. Компании не признают это страховым случаем и не компенсируют ущерб, поэтому владельцам «китайцев» приходится чинить крыши из своего кармана, отдавая от 30 до 200 тысяч рублей.

Ранее автоэксперт Станислав Бельский заявил, что в России вырос спрос на полноприводные автомобили. Главным фактором стала активная экспансия китайских брендов, которые вывели на рынок внедорожники с полным приводом.