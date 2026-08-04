Автоэксперт Бельский отметил, что в России увеличился спрос на полноприводные автомобили

Доля полноприводных автомобилей на российском рынке растет из-за структурных изменений. Ключевым фактором стала активная экспансия китайских брендов, которые выводят на рынок кроссоверы и внедорожники с полным приводом. Директор по работе с автодилерами «Ренессанс страхование» Станислав Бельский подтвердил «Российской газете» , что речь идет не о смене предпочтений покупателей, а о трансформации структуры рынка.

Если раньше массовый сегмент формировали седаны и переднеприводные модели, то теперь основу составляют китайские кроссоверы, в средних и старших комплектациях которых часто предлагается полный привод, написали «Известия».

Эксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий отметил, что из-за подорожания автомобилей выбор чаще делается «на длительный срок», и покупатели готовы доплачивать за лучшую проходимость и более высокую ликвидность на вторичном рынке.

Эксперты напомнили, что полный привод увеличивает стоимость автомобиля и эксплуатационные расходы. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что в городских условиях привод на все колеса для большинства водителей остается избыточной технологией.

По данным «Автостат», за шесть месяцев 2026 года в РФ было продано 260,4 тыс. новых легковых автомобилей с полным приводом. Они заняли 42,8% от общего объема российского авторынка, что является историческим рекордом. Ранее наибольшая доля продаж полноприводных легковых машин была зафиксирована в 2025 году — 39,5%.