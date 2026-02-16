Водителей в России будут проверять на алкоголь по слюне

В России могут ввести предварительную проверку водителей на состояние опьянения с помощью анализа слюны. Проект изменений в правила освидетельствования подготовило Министерство внутренних дел, сообщила Госавтоинспекция .

Результаты теста помогут сотрудникам полиции решить, нужно ли отстранять водителя от управления автомобилем и направлять его на дальнейшее освидетельствование.

Проверка будет проводиться только с согласия и с обязательной видеозаписью.

В МВД считают, что применение таких приборов позволит выявлять признаки опьянения в неочевидных случаях, снизить конфликтные ситуации и повысить объективность проверки.

В декабре сотрудники ДПС задержали в Красноярске инструктора по вождению, который проводил уроки нетрезвым.