Пьяного инструктора по вождению задержали в Красноярске

Сотрудники ДПС задержали в Красноярске инструктора по вождению, который проводил уроки нетрезвым. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления внутренних дел.

Дорожные инспекторы остановили учебную машину, за рулем которой сидел инструктор. Алкотестер показал 0,325 миллиграммов на литр (примерно 0,7 промилле) — это значительно больше разрешенной нормы.

Мужчина признал вину, заявив, что перед занятием выпил шампанского.

«Вся жизнь рухнула, я больше ничего делать не умею, кроме как машину водить», — причитал он.

Однако сотрудники Госавтоинспекции не стали внимать его мольбам, оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на два года. Кроме того, проверку проведут и в автошколе, где работал нарушитель.

Ранее на Кубани нетрезвая шаманка села за руль и отправила машину в кювет. Прибывшим полицейским она объяснила, что выпила «для ритуальной силы».