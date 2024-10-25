Роскачество: главным ориентиром для замены зимней резины является температура воздуха

В пресс-службе Роскачества напомнили, что главным ориентиром для смены резины является температура воздуха. По словам специалистов, летние шины теряют свои свойства, когда на улице ниже +7 градусов, написал RT.
В ведомстве подчеркнули, что даже при сухой дороге во время морозов летние шины не смогут обеспечить безопасное вождение.
«Рекомендуется менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура стабильно опускается до +4 градусов», — говорится в сообщении.
Зимние шины лучше показывают себя на заснеженной или обледенелой поверхности, поскольку имеют другой состав резины и специальный рисунок протектора. Кроме того, в условиях снега и гололеда зимняя резина помогает лучше сохранить контроль над автомобилем.
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