Водителей предупредили о массовых рейдах в регионах

Госавтоинспекция проведет массовые рейды в регионах с 13 по 15 марта

В российских регионах с 13 по 15 марта пройдут массовые рейды Госавтоинспекции. Инспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения, сообщили «Известия» со ссылкой на региональные управления ведомства.

Массовые и сплошные проверки пройдут в Ивановской, Кировской, Вологодской, Челябинской, Смоленской областях и других регионах страны.

Замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан напомнил, что недопустимо управлять автомобилем в состоянии опьянения.

«Убедительно просим автомобилистов воздержаться от поездок после употребления спиртных напитков и воспользоваться такси, общественным транспортом или услугой „трезвый водитель“ в случае, если полис ОСАГО предусматривает неограниченный круг лиц, допущенных до управления транспортным средством», — призвал он.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщали, что за январь и февраль в регионе зафиксировали снижение количества ДТП с пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.