Количество ДТП в Московской области снизилось на 18% за два месяца 2026 года

За первые два месяца 2026 года на дорогах Московской области зафиксировано 370 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минтрансе Подмосковья. С начала года в ДТП погибли 59 человек, травмы получили 445 человек. Это на 42% и 10% меньше, чем за январь и февраль 2025 года.

«Снижение аварийности с начала 2026 года — это не просто цифры: за ними стоят сохраненные жизни», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Он подчеркнул, что комплексный подход к безопасности, взаимодействие служб и профилактические меры дают ощутимый эффект.

Чаще всего на дорогах происходят столкновения автомобилей. Всего с начала года зафиксировано 186 таких случаев, в которых погибли 31 человек, а 262 получили травмы. На втором месте по количеству — наезды на пешеходов. В 57 случаях вне зоны пешеходных переходов погибли 13 человек, были ранены 47 человек. В 54 наездах на переходах 4 человека погибли, 50 получили травмы. На третьем месте — наезды на препятствие. За два месяца произошло 28 таких ДТП, в которых 5 человек погибли, 32 — были ранены.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения не пренебрегать правилами: не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также носить световозвращатели в темное время суток.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья можно найти в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.