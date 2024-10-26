Водителей предупредили о массовых облавах ГИБДД на выходных

Сотрудники ГИБДД проведут массовые и сплошные проверки на дорогах, особое внимание уделяя выявлению нетрезвых водителей. Об этом заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Рейды пройдут в Смоленской области, Республике Коми, Приморском крае, Самарской области, Ульяновской области, Саратовской области и других регионах страны. О готовящихся рейдах уже объявили региональные управления ГИБДД.

«Также призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — сказал Белан.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД оперативно отреагируют на подобные сообщения и примут все необходимые меры. По его словам, профилактические мероприятия, направленные на поиск нетрезвых водителей, автоинспекторами в выходные проводятся регулярно.

Ранее основатель Troytest Андрей Трой заявил, что с 1 марта 2025 года водителей без полиса ОСАГО смогут выявлять выявлять с помощью камер наблюдения.