Автоэксперт Трой заявил, что проверка наличия ОСАГО по камерам поможет решить проблему

С 1 марта 2025 года водителей без полиса ОСАГО начнут выявлять с помощью камер наблюдения. Если система зафиксирует, что автовладелец не оформил страховку, он получит уведомление через портал «Госуслуги». Эту инициативу прокомментировал «Абзацу» основатель Troytest Андрей Трой.

По словам эксперта, полностью охватить всех тех, кто ездит без страховки, не удастся даже в Москве, однако эффективность данной инициативы будет на высоком уровне.

Он напомнил, что управление автомобилем — это ответственность. Если законодательство требует наличия ОСАГО, значит, владельцам нужно оформлять страховку.

Эксперт подчеркнул, что это разумная мера, соответствующая современным техническим возможностям. В 2024 году средняя цена полиса в Москве составит примерно восемь тысяч рублей, и запасаться деньгами постепенно вполне реально. Это обеспечит большее спокойствие для всех участников дорожного движения.