Водителей предостерегли от попыток объехать пробку перед Крымским мостом

Въезжать на Крымский мост со стороны Тамани сейчас разрешено только по федеральной трассе А-290, все остальные подъезды перекрыты. Об этом сообщили в Информационном центре объекта.

По состоянию на 14:00 в очереди на досмотр находятся 2175 автомобилей, водители ждут возможности проехать не менее пяти часов. При этом за минувший час очередь увеличилась на 77 машин.

Накануне, по данным Telegram-канала Mash, пробка с обеих сторон моста растянулась в сумме на рекордные 30 километров, притом что по нему не разрешено ездить грузовым автомобилям — их отправляют либо по паромной переправе, либо через новые регионы. При этом очередь со стороны Тамани значительно длиннее, чем со стороны Керчи.