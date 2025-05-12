Автоэксперт Моржаретто высказался против ужесточения наказаний за создание препятствий для скорой помощи

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ИА НСН высказался против предложений об ужесточении наказаний за создание препятствий машинам скорой помощи, отметив, что такая проблема практически отсутствует в современной практике.

Моржаретто указал, что нынешнее законодательство уже достаточно строго регулирует подобные ситуации, предусматривая лишение водительских прав. Эксперт уверен, что дополнительно увеличивать санкции бессмысленно, поскольку большинство водителей соблюдают правила и уступают дорогу спецтранспорту.

Более того, Моржаретто обратил внимание на общую проблему российского законодательства, касающуюся правил дорожного движения. Постоянные поправки и нововведения создают путаницу среди автомобилистов, приводя к дисбалансу между серьезностью нарушений и суровостью наказаний.

Эксперт призывает отказаться от непродуманных инициатив и принять комплексный подход к улучшению существующих норм ПДД, обеспечив их понятность и последовательность.