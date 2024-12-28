Водителей без триколора на номерах начнут штрафовать с 1 января

Автоэксперт Моржаретто: водителям без триколора на номерах не придется их менять

Сотрудники ГАИ начнут в 2025 году штрафовать автомобилистов, если на госномерах не будет флага. Член президиума общественного совета при МВД Игорь Моржаретто сообщил «Известиям» , что нововведение не будет касаться регистрационных знаков, сделанных до 1 января.

«Если владелец автомобиля поставил машину на учет и изготовил номера без флага до вступления этого требования в силу, то ему необязательно менять регистрационные знаки», — подчеркнул эксперт.

Таблички по новым стандартам придется устанавливать всем водителям, которые ставят машины на учет после 1 января 2025 года, уточнил он. По словам Моржаретто, сотрудники ГАИ будут выяснять дату регистрации авто в соответствующем свидетельстве.

За необычные госномера, зарегистрированные после 1 января, водителя оштрафуют на 500 рублей, так как это будет считаться управлением транспортным средством с нестандартными номерами, объяснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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