Юрист Билялова предупредила россиян о штрафе за неправильную перевозку ели

Юрист Анастасия Билялова предупредила автомобилистов, что им грозит штраф за нарушение правил перевозки новогодней ели. Об этом она сообщила в разговоре с «Москвой 24» .

Прежде всего, необходимо следить за тем, чтобы ветви дерева не ограничивали обзор водителю, не затрудняли управление транспортным средством и не нарушали его устойчивость.

«Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками „Крупногабаритный груз“», — уточнила юрист.

За нарушение правил перевозки грузов возможно предупреждение либо наложение штрафа размером в 500 рублей. Юрист рекомендует иметь при себе разрешение на вырубку или документы, подтверждающие приобретение ели.