В России предложили ввести отдельную страховку для «трезвых водителей», чтобы они могли управлять любой машиной вне зависимости от полиса владельца. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. В беседе с 360.ru он рассказал, что процедура предполагает введение индивидуальной ответственности для автомобилистов.

Речь идет об услуге «Трезвый водитель». Когда владелец машины пьяный, его может подвести другой человек. Это неплохое решение, но оно не пользовалось популярностью, потому что в случае аварий ответственность лежала на владельце автомобиля.

«Я предлагаю ввести специальный страховой полис. Индивидуальную ответственность для трезвого водителя. Полис позволит покрыть ответственность водителя при оказании услуги, снизит риски для владельцев авто и создаст предпосылки для реализации таких водителей», — заявил Чернышов.

По его словам, если подобные услуги будут востребованы на рынке, то количество пьяных ДТП снизится. По статистике, каждая десятая авария случилась по вине нетрезвого водителя.

«Данную инициативу я направил в Центральный банк России. <…> В течение 30 дней она будет рассмотрена», — сказал он.

Вице-спикер ГД допустил, что инициативу могут принять уже в этом году.

Ранее автомобильный журналист Петр Баканов предложил жестко штрафовать за хамское несоблюдение ПДД. Например, когда водитель специально мешает другим участникам дорожного движения и создает аварийные ситуации.