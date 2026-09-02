Внедорожная техника на Дальнем Востоке будет ездить на отечественных маслах

«Газпромнефть-СМ» представила предприятиям Дальнего Востока всесезонное синтетическое моторное масло G-Profi FLI 15W-40. Товар подходит для дизельных двигателей строительной, сельскохозяйственной и внедорожной техники. Продукт разработали, чтобы увеличить межсервисные интервалы и повысить надежность оборудования в сложных условиях эксплуатации.

Новое масло минимизирует влияние продуктов сгорания топлива и сохраняет чистоту двигателя, снижая количество отложений. Таким образом повышается надежность техники и снижается риск внеплановых простоев.

Эффективность смазочного материала подтвердили результаты промышленных испытаний в рамках совместных проектов с ведущими российскими горнодобывающими предприятиями. Использование такого масла позволяет потенциально увеличить ресурс двигателя карьерного самосвала до первого капремонта более чем на 40%.

Как отметил заместитель генерального директора «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев, повышение эффективности — не только вопрос модернизации производственных мощностей.

«Все большее значение приобретает способность компаний получать максимальную отдачу от действующего оборудования, управляя его надежностью, ресурсом и эксплуатационными затратами. Задача особенно актуальна для горнодобывающей отрасли, где техника работает в непрерывном режиме и определяет производительность всего предприятия. „Газпромнефть-СМ“ предлагает современные смазочные материалы и сервисы практически под любой запрос промышленности», — подчеркнул Стародубцев.