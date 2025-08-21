Власти захотели лишить россиян электросамокатов

В России предложили полностью запретить прокат электросамокатов. С такой инициативой выступил парламентарий Сергей Миронов, его процитировала «Газета.ru» .

Депутат уже направил письмо с объяснительной запиской главе Минтранса. Миронов полагает, что аренда электросамокатов для россиян опасна — в стране нет ни нужной инфраструктуры, ни внятной законодательной базы под такие транспортные средства.

Без этого, как считает парламентарий, эксплуатировать арендные электросамокаты без риска для здоровья невозможно, поскольку управляют ими чаще всего люди без опыта вождения.

Миронов добавил, что действующие меры, такие как ограничение скорости движения до 25 километров в час и разрешение езды по тротуарам, не решают проблему.

