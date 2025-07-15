Сегодня 16:11 Прочь из города. Запретят ли электросамокаты по всей России? Автоюрист Воропаев объяснил, почему бесполезно запрещать электросамокаты 0 0 0 Фото: Самокаты в Центральном городском парке Королева / Медиасток.рф Эксклюзив

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В Благовещенске полностью запретили аренду и использование электросамокатов. За отступление от правила предусмотрели штрафы от двух до 100 тысяч рублей. Нововведение ввели из-за многочисленных нарушений правил безопасности пользователями кикшеринга. Что будет с бизнесом на Дальнем Востоке, решит ли запрет проблему и как нововведение в Амурской области отразится на всей России — в материале 360.ru.

Кикшеринг в Благовещенске — все? Ранее ограничения действовали только в центре города. Этого оказалось недостаточно. Теперь электросамокат запрещен повсеместно. Нарушителям грозит штраф: от двух до трех тысяч рублей — для физических лиц;

от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц;

от 80 до 100 тысяч рублей — для юридических лиц. И так за каждое нарушение. Поэтому, скорее всего, бизнес шеринговых компаний в Благовещенске свернут. И в этом виноваты сами сервисы, считает директор по решениям в области общественного транспорта консалтинговой компании Simetra Владимир Валдин. По его мнению, кикшеринг повел себя безответственно, когда позволил арендовать двухколесный транспорт всем подряд. А те, в свою очередь, начали бросать СИМ после поездок где попало.

Фото: Центральный парк культуры и отдыха в Лобне / Медиасток.рф

«К каршерингу таких претензий нет. Да, некоторые водители ведут себя агрессивно и относятся к машине как к своей. Но эти люди имеют водительские права, они понимают, куда и зачем едут. Большинство из них адекватные», — отметил в беседе с 360.ru Валдин. Некоторые могут возразить: ведь от самокатов гибнут десятки людей, а в ДТП — десятки тысяч. Но дело не в числе погибших, а в неудобстве для пешеходов всех возрастов: детей, молодых, пожилых. «К сожалению, огромное количество случаев, когда курьеры на электровелосипедах и самокатах наезжали на детей, женщин. Меня два раза чуть не сбили. Поэтому по всему миру их запрещают — город за городом. А у нас пока, честно говоря, полный бардак», — высказался в разговоре с 360.ru общественный деятель Андрей Ковалев.

Фото: Виды города Дзержинский / Медиасток.рф

Как будут контролировать владельцев личных СИМ Любой запрет нужно регулировать. С этим могут помочь идентификационные номера, которые присваивают каждому самокату в сервисах кикшеринга. В будущем городские камеры смогут отследить по ним любое транспортное средство. «Ту же практику можно ввести и для частных электросамокатов. Например, обязать владельцев двигаться только с регистрационными номерами, а за их отсутствие штрафовать», — предложил в беседе с 360.ru транспортный аналитик Павел Яблоков. Многое зависит от культуры поведения владельцев частных СИМ. Эксперт уверен: чем меньше проблем они будут доставлять, тем реже их будут трогать. Если же они останутся источниками беспокойства и опасности, ими займутся как можно быстрее. Но, скорее всего, эта история затянется. Большую разницу в соблюдении правил дорожного движения и обеспечении безопасности движения между прокатным сервисом, в котором люди идентифицируются, и условно-анонимными участниками начнут ликвидировать, заверил эксперт.

Фото: Девушка на электрическом самокате в Москве / Медиасток.рф

Тем не менее сотрудникам ГАИ будет сложно уследить за всеми частниками, указал 360.ru автоюрист и правозащитник Лев Воропаев. «Сотрудники Госавтоинспекции, как и во многих регионах, начнут останавливать нарушителей на электросамокатах, но в подавляющем количестве охватить такой объем силами органа и профильных служб в этом или другом городе будет нереально. Необходимы автоматические комплексы фиксации», — отметил Воропаев. Как запрет в Благовещенске повлияет на Россию Создание нового прецедента может вдохновить регионы на действия, считает Яблоков. «Практика частичного или полного ограничения движения средств индивидуальной мобильности в городских локациях уже есть. Например, в центре Петербурга существуют большие зоны, где движение полностью запрещено», — отметил Яблоков. В некоторых городах, в том числе в Москве, ввели медленные зоны. В них операторы кикшеринга могут на определенных территориях ограничивать скорость движения. Это делает СИМ безопаснее для пользователей и пешеходов.

Фото: Девушка на электрическом самокате в Москве / Медиасток.рф

К полному запрету электросамокатов в России власти вряд ли придут, скорее всего, к этому будут готовы единицы, считает Воропаев. «В подавляющем большинстве регионов, я думаю, такой опыт перенимать не будут. Запретами проблему не решить. Нужно делать более гибкие правила и призывать соблюдать пользователей СИМ и юрлиц, которые предоставляют их в аренду», — высказался автоюрист. А вот Валдин от каких-либо прогнозов по этому вопросу отказался. Он пояснил, что проблема действительно существует, она серьезная и вызывает бурные обсуждения в Сети. Хотя на деле все банально: возникло явление, которое не поддается правилам, при этом его все же пытаются регулировать. Пока безуспешно, считает эксперт. По его мнению, стоит вернуться к самому началу: ввести водительские удостоверения для управления мопедами с объемом двигателя до 40 кубических сантиметров, а потом обязать сервисы кикшеринга проводить экзамены на знание ПДД. Это может быть самый простой экзамен с минимумом вопросов.

Фото: Самокаты в Центральном городском парке Королева / Медиасток.рф

«Основная проблема с самокатчиками не в том, что они всем надоели, а в том, что они часто вообще не знают о существовании правил дорожного движения», — напомнил Валдин. Подобная проблема в свое время возникла с велосипедистами, которые ездили по тротуарам и проезжей части. Однако ее смогли решить регулированием, а не запретом. А вот электросамокаты решили все же убрать. При этом для многих жителей СИМ стали средством передвижения: люди ездят на них на работу и домой. Поэтому этот вид транспорта нужно не запрещать, а принять жесткий закон, регулирующий его, считает Ковалев.

Следует ввести обязательную регистрацию, запрет проезда по тротуару, пешеходным зонам, в парках, на пользование несовершеннолетними. Следует установить ограничение скорости до 15-20 километров в час, застраховать каждое СИМ, поставить на учет в ГАИ, получить удостоверение на управление. Андрей Ковалев

Кроме того, увеличить таможенные пошлины на СИМ и комплектующие, уменьшить доступность этого средства передвижения, так как сейчас поездка на нем стоит символических денег. Также Ковалев предложил создать отдельный орган для контроля за электросамокатами, высокие налоги на пользование, поднять штрафы за нарушения на СИМ и другие.