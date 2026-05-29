Власти России захотели обновить автопарк с помощью скидок и льгот

Власти России захотели обновить автопарк в стране с помощью программ льготного автокредитования, публичных закупок и иных преференций. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Стимулирование обновления парка транспортных средств, в том числе посредством реализации соответствующих программ», — говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года.

Разработку мер стимулирования поручили Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и Банку России с объединением страховщиков.

В марте выдачи автокредитов в России выросли в полтора раза. Увеличение количества кредитов связано с тем, что автопарк страны стареет. Автомобили российского производства предлагаются с хорошими скидками, поскольку автопроизводители потеряли надежду продать их по запланированным ценам.