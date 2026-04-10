Экономист Корнеев связал увеличение выдач автокредитов в России со старением автопарка

В марте выдачи автокредитов в России выросли в полтора раза. Эксперты радио Sputnik обсудили причины этой тенденции.

По мнению экономиста, председателя союза «Цифровой мир» Валерия Корнеева, увеличение связано с тем, что автопарк страны стареет.

«Автопарк резко стареет из-за того, что прошлые последние два года резко снижались продажи автомобилей», — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас автомобили, производимые в России, предлагаются с хорошими скидками, поскольку автопроизводители потеряли надежду продать их по запланированным ценам.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что рост выдачи автокредитов — это сезонный всплеск. Он отметил, что спрос в первую очередь касается лидеров рынка, таких как «АвтоВАЗ», Tenet, Geely, Belgee и Changan. Эксперт также подчеркнул, что активность покупателей могла быть связана с ожидаемым ужесточением правил ввоза автомобилей из стран СНГ с 1 апреля.