Владельцам питбайков в России запретят выезжать на дороги общего пользования

Власти планируют внести изменения в правила дорожного движения, которые запретят использовать питбайки на дорогах общего пользования. Эта техника, а также эндуро и кроссовые мотоциклы, не должна допускаться к дорожному движению, рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе МВД России.

За нарушение запрета в Кодексе об административных правонарушениях планируют ввести новый штраф до 30 тысяч рублей.

Питбайки — это компактные мини-мотоциклы, созданные для езды по бездорожью, обучения езде и выполнения трюков. Они продаются в качестве спортинвентаря, не требуют документов и регистрации в ГИБДД, юридически не считаются транспортными средствами. Часто такие мотоциклы не имеют фар, указателей поворота и зеркал заднего вида. В последние годы питбайки стали популярны среди подростков, которые используют их для поездок по обычным дорогам.

«Законодательные изменения обсуждают на фоне роста числа погибших на питбайках, в том числе детей», — отметили авторы материала.

Научный центр безопасности дорожного движения сообщил, что за первые полгода 2025 года МВД зафиксировало 288 аварий, в которых дети управляли питбайками. В этих инцидентах 10 детей погибли, а 235 получили травмы.

Ранее в Роскачестве напомнили о запрете на зеркальную тонировку машин. Как отметили эксперты, по ГОСТу нельзя использовать покрытия, искажающие восприятие определенных цветов: зеленого, голубого, желтого, красного.