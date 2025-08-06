В Роскачестве напомнили о запрете на зеркальную тонировку машин

В Роскачестве напомнили о требованиях к тонировке автомобилей, которые необходимо соблюдать. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отметили эксперты, по ГОСТу нельзя использовать зеркальную тонировку и покрытия, искажающие восприятие определенных цветов: зеленого, голубого, желтого, красного.

Специалисты также подчеркнули, что ПДД запрещают покрытия, ухудшающие обзор водителю, за исключением прозрачной полосы в верхней части лобового стекла шириной не более 14 сантиметров и тонировки, соответствующей требованиям ТР ТС 018/2011.