Владелец танкера «Волгонефть-239» назвал число сохранившихся судов

У владеющей потерпевшим крушение в Керченском проливе танкером «Волгонефть-239» компании «Волготранснефть» на ходу осталось только одно судно этого типа. Еще четыре требуют ремонта, заявил в комментарии РИА «Новости» представитель фирмы.

Он пояснил, что оставшийся на ходу танкер сейчас находится на Дону. Другие три судна уже проходят ремонт. Еще один аварийный танкер останется в Керчи, куда он пришел.

«Танкеры, которые на отстое и не могут двигаться сейчас, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке дойти до судоремонтных заводов», — заявил собеседник агентства.

На этой неделе в Краснодарском крае начался демонтаж севшего на мель около мыса Панагия танкера «Волгонефть-239». Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что работы продлятся до конца марта.