Вице-президент Национального автомобильного союза Шапарин заявил об отсуствии планов по запрету праворульных авто в РФ

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил в беседе с ИА НСН , что на данный момент нет планов по запрету праворульных автомобилей в России.

По словам Шапарина, сейчас только изучается влияние эксплуатации таких машин на безопасность дорожного движения. Прежде чем принимать какие-либо решения, необходимо провести исследования и оценить риски. «Никаких нормативных решений сейчас даже не рассматривается, их даже не готовят», — подчеркнул он.

Вице-президент союза отметил, что правые рули распространены не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и в Центральной России. Исследование не предполагает немедленных выводов, и запрет на праворульные машины не планируется.

Шапарин также выразил уверенность, что исследования не покажут большей опасности праворульных автомобилей по сравнению с леворульными.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев опровергал слухи о возможном запрете праворульных машин в России.