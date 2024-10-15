«Витязь-Аэро» не сможет восстановить аннулированные сертификаты из-за нарушений закона

Аннулированные сертификаты камчатской вертолетной авиационной компании «Витязь-Аэро» не подлежат восстановлению. Об этом сообщили на сайте Минтранса России.

«В ходе внеплановой проверки авиакомпании специалисты службы выявили в „Витязь-Аэро“ грубые нарушения воздушного законодательства», — подчеркнули в министерстве.

Приказ об аннулировании сертификата для выполнения коммерческих воздушных перевозок «Витязь-Аэро» 14 октября подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Он поручил Камчатскому МТУ федерального агентства аннулировать у компании свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.

Ранее «Витязь-Аэро» лишилась сертификата на техобслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-2. Это произошло после авиакатастрофы на Камчатке.