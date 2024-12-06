Ветеран СВО закатил скандал из-за оплаты проезда в трамвае Магнитогорска

Севший в трамвай Магнитогорска ветеран СВО устроил скандал с кондуктором, которая попросила мужчину оплатить проезд. Пассажир обвинил пожилую женщину в незнании законов и объявил, что он является льготником и пользуется транспортом бесплатно. Видео с конфликтом мужчина опубликовал в сообществе во «ВКонтакте» .

На опубликованных кадрах автор показал кондуктору свое удостоверение ветерана, но женщина продолжила требовать с него деньги.

«Как вы работаете, если не знаете, какие документы у вас имеют право на льготы?» — спросил ветеран СВО.

В пресс-службе «Маггортранса» в комментарии Ura.ru заявили, что кондуктор абсолютно права, когда просила мужчину оплатить проезд. В льготы статуса ветерана боевых действий бесплатное использование общественного транспорта Магнитогорска не входят. В городе мера распространяется только на детей участников специальной военной операции.

В начале ноября водитель такси выкинул из машины участника СВО с ампутированной частью стопы в Солнечногорском городском округе. Брошенного на дороге ветерана подобрал проезжавший мимо автолюбитель, который доставил его в больницу.