Машина такси врезалась в автобус на юго-западе Москвы и скрылась с места

Источник 360.ru: в Москве таксист столкнулся с автобусом и уехал с места ДТП

Вечером 22 мая водитель такси врезался в рейсовый автобус и скрылся с места аварии на юго-западе Москвы, два человека пострадали. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По информации источника, ЧП произошло в районе дома 46 по улице Обручева. В ДТП попали автобус маршрута 642 и машина такси, которая затем скрылась с места аварии.

По предварительным данным, в автобусе пострадали две женщины. Одну из них с сотрясением головного мозга отвезли в больницу, состояние другой уточняется.

Ранее автомобили Haval и Škoda не поделили проезжую часть на перекрестке дублера Долгопрудненского и Дмитровского шоссе на северо-востоке Москвы. Причиной аварии стали неработающие светофоры.

Европейский автомобиль не уступил китайскому собрату и ударил в дверь, после чего Haval перевернулся, а водитель получил травмы.