Вдвое быстрее «Сапсанов»: путь по ВСМ займет чуть более двух часов

Мишустин: путь по ВСМ от Москвы до Петербурга займет два часа 15 минут

Путь между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной магистрали займет два часа 15 минут. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства.

«Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как „Сапсан“», — добавил глава правительства.

При этом Мишустин отметил, что эксплуатация и поставки скоростных поездов продолжатся, поскольку пользуются большим спросом.

Испытания поездов, которые будут ходить по ВСМ, начнутся летом 2027 года, а сертификацию они должны получить в первом квартале 2028-го. Они будут российского производства, поставит их компания «Уральские локомотивы». Глава РЖД Олег Белозеров также рассказал, что двигаться составы будут без машинистов.