Вариантов только два. Что делать автовладельцам, которым «прилетела» доплата утильсбора
Вице-президент НАС Шапарин: число жалоб на требование доплатить утильсбор растет
Многие автомобилисты жалуются, что таможня обязывает их доплатить утильсбор за автомобили, ввезенные в последний год, при этом сумма может достигать нескольких миллионов. В беседе с 360.ru вице-президент Национального Автомобильного Союза Антон Шапарин рассказал, что делать в таких ситуациях.
Он уточнил, что выплату утильсбора сейчас доначисляют на машины, которые ввозят в Россию по разным схемам, в том числе через Армению, Киргизию, Казахстан.
«Люди, которые пытались приобрести машину подешевле, сталкиваются по факту с тем, что приобретают машину дороже, чем она могла бы быть. Мы годами предупреждали всех автомобилистов через все возможные СМИ, что нельзя покупать машины, которые приехали в Российскую Федерацию через страны ЕАЭС», — отметил эксперт.
Шапарин призвал приобретать только автомобили, которые являются юридическими чистыми. По его словам, любые серые схемы обернутся переплатой, потому что «это игры с российским государством, которые всегда, без исключения, заканчиваются одинаково».
Я думаю, что в общей сложности через разного рода схемы в Россию приехали сотни тысяч автомобилей.
Антон Шапарин
Вице-президент Национального Автомобильного Союза
Шапарин также сообщил, что в последнее время число жалоб на доплату утильсбора увеличилось, и их будет становится еще больше, так как многие захотят обойти правила. Специалист объяснил, что в случае, если требование о налоге уже прилетело, есть два варианта действий.
«Либо пытаться судиться, либо платить. Других опций нет», — уточнил он.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что некоторым автовладельцам пришли уведомления о необходимости оплатить до 3,5 миллиона рублей для погашения утильсбора за машину. По его данным, ФТС разослала такие письма собственникам 30 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию за последний год.