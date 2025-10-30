Вариантов только два. Что делать автовладельцам, которым «прилетела» доплата утильсбора

Многие автомобилисты жалуются, что таможня обязывает их доплатить утильсбор за автомобили, ввезенные в последний год, при этом сумма может достигать нескольких миллионов. В беседе с 360.ru вице-президент Национального Автомобильного Союза Антон Шапарин рассказал, что делать в таких ситуациях.

Он уточнил, что выплату утильсбора сейчас доначисляют на машины, которые ввозят в Россию по разным схемам, в том числе через Армению, Киргизию, Казахстан.

«Люди, которые пытались приобрести машину подешевле, сталкиваются по факту с тем, что приобретают машину дороже, чем она могла бы быть. Мы годами предупреждали всех автомобилистов через все возможные СМИ, что нельзя покупать машины, которые приехали в Российскую Федерацию через страны ЕАЭС», — отметил эксперт.

Шапарин призвал приобретать только автомобили, которые являются юридическими чистыми. По его словам, любые серые схемы обернутся переплатой, потому что «это игры с российским государством, которые всегда, без исключения, заканчиваются одинаково».