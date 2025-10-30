В России владельцев 30 тысяч машин обязали доплатить утильсбор

Федеральная таможенная служба настаивает, чтобы собственники 30 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию за последний год, заплатили за утилизационный сбор. С некоторых владельцев потребовали 3,5 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Baza .

С весны 2024 года в страну ввезли свыше 30 тысяч машин Hyundai, Kia и Skoda, собранных в Казахстане в рамках ЕАЭС. Поскольку производство было в особой экономической зоне, при ввозе хозяева вносили лишь «коммерческий» утильсбор в размере от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей.

Но с октября ФТС потребовала доплатить — от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Служба объяснила это решение наличием у казахстанских автомобилей импортной таможенной декларации. При отказе от доплаты владельцам грозит аннулирование ЭПТС.

Автовладельцы рассказали журналистам, что раньше таможенники не запрашивали импортные декларации и принимали платежи без дополнительных условий. Ситуация осложнилась тем, что Центральная акцизная таможня работает по прежней схеме, а ее региональные подразделения выставляют требования о доплате. Казахстанская сторона отказалась решать вопрос, заявив, что действия ФТС не входят в ее полномочия.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что льготные коэффициенты при уплате утильсбора сохранятся для наиболее востребованных авто. Он отметил, что сумма сбора останется 3,4 тысячи рублей за новую машину и 5,2 тысячи — за авто старше трех лет.