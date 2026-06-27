В терминале B аэропорта Шереметьево открыли православную часовню

В международном аэропорту Шереметьево открыли православную часовню. Она находится на третьем этаже терминала B, сообщил 360.ru.

Торжественное открытие началось с чина освящения часовни, который возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан. В церемонии приняли участие представители аэропорта, духовенство, а также пассажиры и посетители Шереметьево.

В конце епископ Силуан обратился к собравшимся с проповедью и вручил патриаршие грамоты руководству воздушной гавани. Это не первая православная часовня на территории Шереметьево. Место для молитвы в честь святителя Николая Чудотворца есть в терминале Е.

Подобные пространства имеются и в других российских аэропортах. Так, летом 2022 года в аэропорту Сочи открыли православную часовню в зоне регистрации международных рейсов терминала С2. Также там оборудовали молитвенные комнаты для представителей других религий.