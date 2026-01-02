Режим ЧС ввели в Апшеронском районе Кубани из-за снегопада

Из-за сложных погодных условий в Апшеронском районе Краснодарского края в ночь на 1 января ввели режим чрезвычайной ситуации. Без света остались около 28 тысяч жителей, сообщил в Telegram-канале глава муниципалитета Алексей Передереев.

«В настоящее время частичные отключения света сохраняются в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях. Полностью без света и связи остаются Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения», — отметил он.

Главам всех городских и сельских поселений поручили проработать вопрос привлечения дополнительных ресурсов для устранения последствий стихии, а также обеспечить жителей пунктами временного размещения.

По словам главы муниципалитета, на расчистке дорог задействовали 19 единиц техники от «ДорМост» и 35 машин от поселений. Основные дороги уже расчищены.

Обильный снегопад, выпавший 1 января, повредил провода электросетей нескольких районов Кубани. Без света и теплоснабжения остались около 43 тысяч жителей. Последствия непогоды устраняли свыше 120 аварийных бригад.