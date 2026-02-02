В столичном метро начнут досматривать телефоны пассажиров

В московском метро у пассажиров теперь могут выборочно проверять мобильные телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, отвечая на запрос «Коммерсанта» .

Как пояснили в подземке, нововведение связано с приказом Минтранса России от 4 февраля 2025 года, который вступил в силу с 1 марта. Документ предусматривает возможность досмотра электронных устройств — в том числе мобильных телефонов, фотоаппаратов, телеаппаратуры и персональных компьютеров — путем их включения и проверки работоспособности.

В метрополитене подчеркнули, что такие меры вводятся в дополнение к уже действующим процедурам. Сейчас все пассажиры столичного метро проходят стандартный контроль с использованием рамок металлодетекторов. В ведомстве отметили, что обеспечение безопасности и комфорт поездок остаются приоритетом.

Аналогичные меры ранее вызвали обсуждение в Санкт-Петербурге. В конце января жители города жаловались на усиленные проверки на входе в метро, где сотрудники просили показать экран телефона. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков тогда заявил, что речь идет о повышенных мерах безопасности, и призвал горожан отнестись к ним с пониманием. При этом он уточнил, что пассажиры не обязаны снимать блокировку с устройства.