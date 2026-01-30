В метро Петербурга начали проверять телефоны

Сотрудники метро в Петербурге стали просить пассажиров показать дисплей мобильного телефона в связи с усиленными мерами безопасности. Об этом на прямой линии заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Вопрос на эту тему поступил на линию от местного жителя. Он спросил у Полякова, чем вызваны объявления в метрополитене, согласно которым пассажиры обязаны по требованию персонала показывать включенный экран телефона на входе.

«На сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей нашего города отнестись к этому с пониманием», — ответил Поляков.

Вице-губернатор объяснил, что работники метро не изучают содержимое телефонов и не требуют их разблокировки. Достаточно просто включить экран, и сотрудники убедятся, что это мобильник, и пропустят вперед.

Ранее стало известно, что в ГД внесли законопроект о контроле за активностью несовершеннолетних в Сети. Родители смогут видеть, заходил ли ребенок на определенные сайты, и при необходимости блокировать доступ к нежелательному контенту.