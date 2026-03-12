В список машин для такси в России внесут китайские авто

Перечень машин, которые могут быть допущены для работы в такси в России, расширится весной 2026 года. Об этом сообщил «Коммерсант».

В список планируют добавить китайские автомобили. Речь идет о моделях Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7 (Chery Tiggo 7L), их включат уже в конце марта.

В апреле и мае перечень может пополниться автомобилями бренда Jeland: Omoda C5, Jaecoo J7 и J6. Собирать их будут на бывшей площадке General Motors, а также на заводе холдинга в Калуге.

В дальнейшем также рассматривается возможность добавления машин бренда Volga (Geely), производство которых ожидается во втором квартале 2026 года, и электромобилей «Атом».

Ранее стало известно, что в Москве суд ограничил доступ к премиальному сервису такси Wheely. Причиной послужили нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом.