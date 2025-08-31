В Москве суд ограничил доступ к премиальному сервису такси Wheely

Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сайту сервиса по заказу премиального такси Wheely. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Также меры распространили на программное приложение на интернет-странице компании и на АррStore. Причиной послужили нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом.

В документе пояснили, что диспетчерские службы заказа легковых такси и перевозчики обязаны передавать сведения о водителях ежедневно в режиме онлайн в ГИС ЕРНИС.

Ранее стало известно, что Госдума приняла законопроект об уровне локализации автомобилей такси. С 1 марта следующего года новые машины в этой сфере должны быть российского производства.