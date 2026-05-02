В Шереметьеве сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации .

Ранее ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Рейсы принимали и отправляли только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону столицы. На месте падения обломков работают экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Это уже девятый дрон, уничтоженный на подлете к Москве 2 мая.