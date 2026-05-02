Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до девяти

Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Это уже девятый дрон, сбитый на подлете к Москве за ночь и утро 2 мая.

В аэропорту Внуково на фоне атаки вводили временные ограничения на полеты. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области. Украинские боевики применили дрон-камикадзе для удара.