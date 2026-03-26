В Шереметьеве предупредили о корректировках в расписании полетов из-за «Ковра»

Аэропорт Шереметьево продолжил работу на фоне временных ограничений в воздушном пространстве Московского авиационного узла в связи с действием сигнала «Ковер» с вечера 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Для обеспечения безопасности полетов взлет и посадка самолетов ведутся с ограничениями.

«Возможны корректировки в расписании полетов. <…> Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», — предупредили в Шереметьеве.

При этом обстановка в терминалах остается спокойной, скопления пассажиров отсутствуют. С 00:00 до 12:00 в четверг, 26 марта, аэропорт обеспечил выполнение 226 рейсов.

Ранее стало известно, что в Домодедове ввели временные ограничения на полеты. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.