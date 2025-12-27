В Шереметьеве 14 рейсов ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Шереметьево 14 рейсов перенаправили на запасные аэродромы после введения временных ограничений на использование воздушного пространства и введения плана «Ковер». Об этом сообщил Telegram-канал воздушной гавани.

По данным Шереметьева, ограничения действуют с 17:00 по московскому времени. В период с 17:00 до 19:30 аэропорт обеспечил прилет 19 рейсов и вылет 24 рейсов. Два рейса отменили, при этом задержек на вылет более чем на два часа не зафиксировано. Также три самолета приняли в качестве запасного аэродрома.

В аэропорту предупредили, что обслуживание пассажиров может занять больше времени, и рекомендовали быть готовыми к ожиданию в связи с мерами безопасности.

Ситуацию прокомментировали и в «Аэрофлоте». В авиакомпании сообщили, что из-за ограничений перевозчик вынужден корректировать расписание. Часть рейсов, направлявшихся в Москву, была перенаправлена на запасные аэродромы в Домодедово, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самару и Екатеринбург. Перелеты в столицу ожидаются после получения разрешений на посадку.

Позднее авиакомпания уточнила, что корректировка расписания продолжается, возможны дополнительные переносы и отмены рейсов. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями на онлайн-табло и сайте перевозчика. Для отмененных рейсов предусмотрен вынужденный возврат или переоформление билетов на ближайшие рейсы без дополнительной оплаты.

На днях в аэропортах Уфы и Орска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.