В семи российских аэропортах сняли временные ограничения
Утром 7 декабря в семи российких аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Полноценную работу возобновили воздушные гавани Владикавказа, Волгограда, Грозного, Магаса, Нальчика, Оренбурга и Орска.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.
Он добавил, что за время действий ограничительных мер на запасной аэродром отправили два самолета, следовавших в Оренбург.
Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских беспилотников за минувшую ночь в небе над российскими регионами.