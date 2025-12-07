В семи российских аэропортах сняли временные ограничения

Утром 7 декабря в семи российких аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Полноценную работу возобновили воздушные гавани Владикавказа, Волгограда, Грозного, Магаса, Нальчика, Оренбурга и Орска.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Он добавил, что за время действий ограничительных мер на запасной аэродром отправили два самолета, следовавших в Оренбург.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских беспилотников за минувшую ночь в небе над российскими регионами.