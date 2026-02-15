В семи российских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Росавиация: сняли ограничения на прием и выпуск самолетов в 7 аэропортах России

В аэропортах Краснодарского края, Волгоградской области и Северного Кавказа сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что речь идет об аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Магаса и Сочи.

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в течение ночи. В ведомстве подчеркнули, что это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Утром в воскресенье, 15 февраля, мэр Сочи Андрей Прошунин написал в соцсетях, что режим атаки беспилотников на территории города не отменили и сохранили действие плана «Ковер». Он призвал ориентироваться на данные Министерства обороны России.

Ранее о том, что Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.