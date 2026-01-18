«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом

Никитин: после ввода ВСМ «Сапсаны» и «Авроры» направят на другие маршруты

Курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом поезда «Сапсан» и «Аврора» после запуска первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали в 2028 году отправят на другие загруженные направления. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

Он не исключил, что составы начнут ходить в том числе до Казани.

«С вводом первой линии ВСМ организация движения поездов „Сапсан“ и „Аврора“ действительно изменится. Они пойдут на загруженные линии, может быть, до Казани. Рассмотрим и другие направления», — отметил глава Минтранса.

Никитин добавил, что в настоящее время не планируется строительство ВСМ между Москвой и Владивостоком, так как такой тип перевозок эффективнее самолетных только на расстоянии до 1500 километров.

«Есть неочевидные, но возможные маршруты. Между агломерациями: из Хабаровска во Владивосток или Новосибирск», — заключил он.

Глава правительства Михаил Мишустин в сентябре уточнял, что по высокоскоростной магистрали время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом займет два часа 15 минут.