В Санкт-Петербурге отметили 95-летие трамвайного парка № 7. Вице-губернатор города Кирилл Поляков сообщил, что на территории предприятия завершилась комплексная реконструкция первого трамвайного депо, которая прошла без остановки его работы. После модернизации объект стал одним из самых высокотехнологичных в транспортной системе города, пишет gazeta.spb.ru .

В депо установили уникальный станок для обточки колесных пар без демонтажа тележек, автоматизировали площадку доступа к крышевому оборудованию и внедрили умные системы безопасности. В будущем планируется переход на автоматическую расстановку, при которой вагоны начнут перемещаться по территории самостоятельно.

На данный момент парк полностью перешел на эксплуатацию «умной» техники. В его состав входят 145 трамваев моделей «Богатырь-М», «Витязь-М» и «Невский» с искусственным интеллектом. Транспорт обслуживает девять маршрутов в Невском, Красногвардейском и Центральном районах, перевозя ежегодно свыше 30 миллионов пассажиров.