В РЖД назвали количество работников для строительства ВСМ

РЖД: для строительства ВСМ в России потребуется ежегодно почти 39 тыс. человек

Фото: РИА «Новости»

В среднем для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей в России ежегодно потребуется почти 39 тысяч специалистов. Об этом со ссылкой на РЖД сообщило РИА «Новости».

«Строительство сети ВСМ предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации…38,9 тысяч человек среднегодовая потребность для строительства», — указали в компании.

Высокоскоростной считается специализированная двухпутная железнодорожная линия, предназначенная для использования поездов, развивающих скорость от 200 до 400 километров в час.

В России пока таких ВСМ нет, но правительство заявило о планах запустить такую магистраль до 2028 года между Москвой и Санкт-Петербургом.

Интервал движения поездов на ВМС между городами составит 15 минут. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что запущенный поезд проедет через шесть российских регионов.

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